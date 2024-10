Scuola, l’11 ottobre scade il termine per partecipare al Premio “Storie di alternanza e competenze”

Savona. Scade venerdì 11 ottobre il termine per presentare la propria candidatura al Premio “Storie di alternanza e competenze”: si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori di Imperia, La Spezia e Savona permettendo loro, attraverso il racconto della propria esperienza di ‘lavoro’ svolta in classe, di ricevere un premio in denaro. Il progetto, giunto alla settima edizione, è promosso da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza e certificazione delle competenze.

Quattro le categorie di concorso: Istituti Tecnici, Istituti professionali – Centri di Formazione Professionale, Licei, ITS Academy. Per partecipare al Premio occorre produrre un video-racconto, della durata massima di 5 minuti, da realizzare in formato digitale.

I temi dei video devono essere i seguenti: transizione digitale ed intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, inclusione sociale, turismo, cultura, agroalimentare, meccatronica, sistema moda, made in Italy, educazione finanziaria ed educazione all’imprenditorialità.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha previsto anche l’istituzione di un premio territoriale in denaro: saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria in concorso nel seguente modo: 1° classificato: 500 euro; 2° classificato: 400 euro; 3° classificato: 300 euro. Unioncamere premierà i primi tre istituti classificati di ciascuna categoria a livello nazionale nel seguente modo: 1° classificato 2.500 euro; 2° classificato 1.500 euro; 3° classificato: 1.000 euro. Saranno inoltre, assegnati dei premi per quei progetti selezionati per alcune menzioni speciali.

Informazioni sul sito della Camera di Commercio: https://www.rivlig.camcom.gov.it/lavoro-giovani-occupazione/alternanza-scuola-lavoro/premio-storie-di-alternanza-e-competenze-anno-2024