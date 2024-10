Cairo Montenotte. Si trova ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo di 48 anni, D.Z., che ieri sera è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Sp29 (via Brigate Partigiane) a Cairo Montenotte.

Secondo le primissime informazioni, l’uomo ha perso il controllo della propria auto ed è andato a scontrarsi contro un’altra macchina proveniente dalla direzione opposta e sulla quale viaggiava una coppia. Lo scontro ha poi coinvolto una terza vettura, per fortuna senza conseguenze per i suoi passeggeri.

Sul posto sono intervenuti mezzi della croce bianca di Cairo, della croce bianca di Carcare insieme ai vigili del fuoco del distaccamento cairese e ai carabinieri.

L’impatto è stato piuttosto violento e l’uomo di 48 anni è rimasto bloccato tra le lamiere: è stato liberato dai vigili del fuoco e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Paolo di Savona.

Altre due persone sono state trasferite in codice giallo sempre all’ospedale savonese.