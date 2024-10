Sciopero e lavori per il nodo di Genova: fine settimana da incubo per i treni in Liguria

Liguria. Fine settimana complesso dal punto di vista dei trasporti per uno sciopero nazionale dei treni indetto per sabato 12 e domenica 13 ottobre, cui si aggiungono in Liguria lavori sulla linea.

La protesta è stata indetta da diverse sigle sindacali e convolate “tutti i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria”, e dunque personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), Trenitalia e Trenitalia Tper, che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna. Alla base la richiesta di rinnovo del contratto collettivo nazionale e l’adozione di provvedimenti per garantire la sicurezza sul lavoro.

Lo sciopero inizia alle 21 di sabato 13 ottobre e durerà fino alle 20:59 di domenica, con conseguenti probabili cancellazioni e ritardi (qui i servizi minimi garantiti).

In Liguria inoltre proprio per sabato 12 e domenica 13 ottobre è previsto lo stop ai treni sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia fra Cogoleto e Sestri Ponente per lavori legati al nodo di Genova. I regionali saranno cancellati, e gli intercity modificati nella tratta Savona-Principe, dalle 00.01 di sabato alle 22.30 di domenica.