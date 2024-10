Sciarbo&Cogo, Iozzi e Lazzari chiedono di più: “Serve maggiore cattiveria per giocare in Prima Categoria”

Cogoleto. Da una parte la consapevolezza del Savona, dall’altra il cantiere in costruzione rappresentato dallo Sciarbo&Cogo. Domenica pomeriggio presso il “Giovanni Maggio” di Cogoleto la formazione gialloblù guidata dai mister Iozzi e Lazzari è tornata ad affrontare i biancoblù di Fabrizio Monte a due settimane di distanza dalla sfida di Coppa Liguria (terminata 0-3 in favore degli Striscioni).

Competizione diversa ma stesso epilogo per quanto riguarda il campionato: 0-3 con la doppietta di Rignanese (autore di 5 gol in due partite contro lo Sciarbo&Cogo) e la rete messa a segno da Briano. “C’è stato troppo Savona per noi – ha commentato rammaricato mister Iozzi al termine del match -. Come già detto la scorsa volta io e Maurizio (Lazzari, ndr) abbiamo allestito la squadra velocemente in estate, motivo per cui servirà del tempo per amalgamare tutti. Non è facile, su 26 giocatori soltanto 3 o 4 erano già in rosa lo scorso anno. Dobbiamo cercare di fare capire ad alcuni che bisogna giocare con e per la squadra e non in solitaria. Serve migliorare dove dovremo essere più forti, ovvero nel lato avanzato”.

A fare eco mister Lazzari: “L’obiettivo è cercare di salvarsi il prima possibile e non sarà facile. Abbiamo i giocatori, ma oggi ci mancavano due centrocampisti di ruolo cruciali per il nostro gioco. Nonostante ciò ci è mancata un po’ di garra, serve maggior cattiveria per giocare in Prima Categoria. Tutti devono dare di più a partita da Perrone, Arcidiacono e chi viene da categorie superiori”.

Infine i due tecnici hanno concluso il proprio intervento rendendo merito ai propri avversari: “Il Savona è davvero forte, è una squadra che ha dimostrato di avere un ottimo cambio di passo e degli ottimi giocatori. Noi invece dovremo lavorare molto per amalgamarci. Non è facile essendoci allenati per 15 giorni su un campo a 5 per aver perso la proprietà del campo ma non vogliamo scuse, ci prendiamo tutta la responsabilità del caso e lavoreremo sodo per migliorare”.