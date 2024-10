Savona, variazione di bilancio: risorse sbloccate per la biblioteca di Monturbano, lo skate park e il cimitero

Savona. La giunta ha approvato una variazione di bilancio che recepisce maggiori entrate dovute ad alienazioni del diritto di superficie.

Grazie a questa pratica si sbloccano le risorse per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della terrazza della biblioteca di Monturbano e di un nuovo lotto di colombari presso il cimitero di Zinola. Inoltre, si dà il via alla progettazione esecutiva della pista dello skatepark della piscina di Trento e Trieste.

Monturbano. Nel dicembre 2023 la giunta aveva approvato il progetto esecutivo che ha già ottenuto l’ok della Sovrintendenza e lo ha inserito nel piano delle opere pubbliche del 2024. La delibera odierna sblocca il finanziamento di 250mila euro che consentirà di avviare il cantiere nella primavera prossima. I lavori consentiranno di rimuovere le impalcature che da 15 anni impediscono l’utilizzo del loggiato della biblioteca attiguo al liceo della Rovere.

Ex piscina Trento e Trieste. Il provvedimento destina 78mila euro al progetto esecutivo per le attrezzature dello skatepark che è in corso di realizzazione nell’ex piscina Trento e Trieste. Il cantiere al momento riguarda la parte strutturale e procede secondo i tempi previsti dal Ministero. Con l’avvio della progettazione interna, la prossima estate i lavori passeranno dall’esterno all’interno senza soluzione di continuità.

I colombari a Zinola. La delibera sblocca le risorse per realizzare un nuovo lotto di costruzione fatto di 296 nuovi colombari al cimitero di Zinola che permetteranno di soddisfare le necessità cittadine per i prossimi anni. La cifra a bilancio per la messa a gara del progetto è di 600mila euro.