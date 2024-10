Savona, tamponamento tra tre veicoli in via Stalingrado: un ferito, traffico in tilt

Savona. Ha causato il ferimento di una persona e ha mandato in tilt il traffico della zona il tamponamento avvenuto poco dopo le 11 di oggi in via Stalingrado a Savona, nella zona delle Officine.

Secondo quanto riferito, due auto e un furgoncino sarebbero entrati in contatto.

Sul posto è intervenuta la croce oro di Albissola Marina (sezione di Savona) e la polizia stradale.

L’impatto, per fortuna, non è stato troppo violento: una donna di 65 anni è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso.

Lo scontro, tuttavia, ha causato rallentamenti e code lungo tutta l’arteria.