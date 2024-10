Il Savona fallisce il primo stress test: vince lo Speranza

SPERANZA 3 (25′ Carocci, 29′ Crocetta, 80′ Tuci) – SAVONA 1 (31′ Rignanese)

Si era parlato di questo match come del primo impegno di una certa difficoltà per il Savona. Lo Speranza è infatti una squadra con molti giocatori che hanno di recente vinto questo campionato e che punta al salto di categoria. I rossoverdi hanno imbrigliato il Savona riuscendo a mettere in atto il loro piano partita. Schierato con il 3-4-3 solo sulla carta, lo Speranza si è difeso con un 5-4-1 compatto e che ha tolto la profondità al Savona. Ma a fare la differenza è stato l’impeto con cui i rossoverdi hanno contrastato i biancoblù, lasciati liberi di costruire fino alla metà campo ma poi soffocati dalle fitte maglie degli uomini di Girgenti. In vantaggio con Carocci a seguito di un fallo laterale, i padroni di casa hanno segnato con uno schema su punizione da far stropicciare gli occhi. Il Savona ha poi trovato il quinto goal in tre partite di Rignanese. Nella ripresa, il Savona ha cercato invano di rendersi pericoloso e ha subito il terzo goal per opera del subentrato Tuci di testa. Allo Speranza, la consapevolezza ulteriore di doversela giocare fino alla fine per arrivare minimo ai playoff, per il Savona il ritorno ai piedi per terra dopo le vittorie con i fuochi d’artificio contro Sciarbo&Cogo e Spotornese.

La partita minuto per minuto

97′ Finisce qui. Vittoria pesantissima per lo Speranza.

90′ Sette minuti di recupero.

88′ Brutto intervento di Colombo. Rosso diretto. Savona in 10.

85′ Cambio nello Speranza: esce Di Nardo, al suo posto Bianchi. In precedenza il Savona ha messo dentro Esposito.

81′ Bowling time: scontro che coinvolge più veicoli nell’area rossoverde. In tre a terra ma nessun rigore per l’arbitro.

80′ Tris Speranza! La palla si impenna in area. Tuci colpisce di testa disegnando una traiettoria che scende sul palo più lontano. Ora è durissima per i biancoblù.

79′ Regge la trincea eretta sulla linea dell’area dallo Speranza.

78′ Rossetti rimane a terra dopo uno scontro con Rignanese. Il Savona continua a fare la partita, nel senso che tiene la palla, ma l’impressione è che sia lo Speranza che, fin dall’inizio, sta indirizzando il match sui binari a lui congeniali.

72′ Cambio nel Savona: out Apicella, dentro Mata.

70′ Goal annullato allo Speranza. Bel cross diretto nell’area piccola di Colombo. Rignanese mette dentro ma si libera fallosamente di Orsolini.

69′ Esce Crocetta nello Speranza. Al suo posto entra Tuci.

67′ Berruti perde tempo nell’esecuzione del rinvio dal fondo e viene ammonito.

62′ Pasquino salva lo Speranzo. Il Savona pesca bene Romano in area, il giocatore appena entrato prova a calciare ma il difensore in scivolata riesce a toccare il pallone quanto basta per impedire la conclusione.

59′ Orsolini rimane a terra dopo uno scontro con Rignanese. Lo Speranza lamenta una sbracciata di troppo.

58′ Cambio nel Savona. Romano prende il posto di Piu.

55′ Bel cross di Briano dalla destra. Rignanese si avventa sul pallone all’altezza del primo palo. Rossetti lo disturba con le cattive e Berruti riesce a prendere la palla tra le sue braccia. Tra i duelli della partita spicca la lotta tra il difensore rossoverde e la punta del Vecchio Delfino.

50′ Canovaccio del primo tempo. Lo Speranza lascia il Savona costruire fino a metà campo per poi pressare senza lasciare troppo campo alle spalle dei difensori.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ Si chiude il primo tempo con i rossoverdi in vantaggio di un goal.

44′ Fase finale di primo tempo in cui il Savona prova a far girare palla ma è difficile trovare varchi nelle due linee strette dello Speranza.

43′ Ci prova Piu dalla distanza. Palla alta.

39′ Cerchez ci prova dalla distanza provando anche a sfruttare il terreno reso scivoloso dalla pioggia. Berruti para in due tempi.

31′ Ma il Savona non molla! Rignanese risolve un pallone sporco in area girando di prima intenzione e mettendo alle spalle di Berruti. Si riapre il match!

29′ Capolavoro dello Speranza! Raddoppio da playstation! Frumento e Carocci scambiano corto una punizione da posizione defilata. Carocci tocca e poi si allarga, lo Speranza riesce a chiudere una triangolazione palla a terra veloce e a servirlo per il cross dal fondo. Che è perfetto per la testa di Crocetta che nell’area piccola insacca di testa.

28′ Controllo a seguire di Di Nardo, Apicella lo ferma. Giallo.

25′ Speranza in vantaggio! Pasquino batte un fallo laterale direttamente verso il centro dell’area. Crocetta salta altissimo e spizza. Carocci nell’area piccola si tuffa di testa e porta avanti i rossoverdi.

18′ Rignanese batte veloce subito dopo il fischio una punizione con il chiaro intento di colpire Murialdo rimasto nei paraggi e riesce nell’intento di far ammonire l’avversario.

17′ Rignanese vorrebbe involarsi verso la porta, ma viene fermato dalla segnalazione di un fuorigioco. Probabilmente però un difensore rossoverde non era salito abbastanza. Protesta Monte, ammonito.

16′ La strategia dello Speranza è chiara. Evita il pressing sui difensori del Savona quando palleggiano per evitare di dare profondità agli Striscioni.

6′ Dopo un avvio col Savona in attacco, ecco lo Speranza: azione sulla sinistra con Di Nardo e Carocci. Palla dentro, respinge la difesa. Greco calcia dalla distanza ma il tiro è fuori misura.

3′ Il primo tiro è del Savona. Rignanese si gira in area e calcia in porta. Tiro alto. Nessun patema per Berruti.

Nota tattica: modulo 4-4-2 per il Savona. Lo Speranza in fase offensiva gioca 3-4-3. Quando si chiude passa al 5-4-1.

1′ Si parte! Grande tifo, Santuario sold out.

Primo tempo

1 Bova, 2 Colombo, 3 Incorvaia, 4 Apicella, 5 Garbini, 6 Gaggero, 7 Briano, 8 Cechez, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu. A disposizione: 12 Fois, 13 Fancellu, 14 Bruzzone, 15 Mata, 16 Fabbretti, 17 Esposito, 18 Berruti, 19 Romano, 20 Uruci. Allenatore: Fabrizio Monte.

1 Berruti, 2 Incorvaia, 3 Orsolini, 4 Pasquino, 5 Rossetti, 6 Murialdo, 7 Di Nardo, 8 Carocci, 9 Crocetta, 10 Greco, 11 Frumento. A disposizione: 12 Gallinari, 13 Imeraj, 14 Molinari, 15 Frosio, 16 Bianchi, 17 Pelagalli, 18 Tuci, 19 Sciutto, 20 Panucci. Allenatore: Davide Girgenti.

Santuario. Al campo Augusto Briano va in scena la terza giornata del girone “b” della Prima Categoria. Dopo le nette vittorie contro Sciarbo&Cogo e Spotornese, entrambe per 3 a 0, oggi per il Savona si presenta il primo stress test di questo campionato. Lo Speranza, a differenza delle prime due sfidanti, punta alla qualificazione playoff dopo un mercato che ha portato in rossoverde giocatori esperti e che in altri contesti hanno vinto questo campionato. I rossoverdi, infatti, dopo anni di bel gioco risultato platonico ai fini degli spareggi promozione quest’anno sono determinati a giocarsi chance di salto di categoria. La squadra di Girgenti ha toppato all’esordio, perdendo 1 a 0 contro l’Olimpic, e ottenuto un buon pareggio 2 a 2 sul campo del Masone.