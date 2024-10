Savona si stringe nel ricordo di Liam Payne: un omaggio collettivo nei Giardini del Prolungamento

Savona. Domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, i Giardini del Prolungamento accoglieranno i fan di Liam Payne, l’artista tragicamente scomparso il 16 ottobre scorso, per un sit-in commemorativo.

Un momento di cordoglio collettivo, un’occasione per ricordare la sua musica, il suo talento e la sua energia. I fan sono invitati a indossare un indumento rosso e a portare con sé un palloncino del medesimo colore. Ritrovo previsto sotto la pergola bianca, di fronte ai Bagni Iris.

L’obiettivo è creare un’atmosfera unica e suggestiva, un abbraccio collettivo per ricordare Liam e sentirlo ancora vicino ai suoi fan. Graditi cartelloni, lettere, foto, fiori, candele o qualsiasi altro oggetto per celebrare la sua memoria. Si canteranno le sue canzoni, si leggeranno lettere dedicate a lui e si condivideranno i propri ricordi più cari.

Liam Payne, pop star britannica, ex membro della boy band “One Direction” scioltasi nel 2016, è morto lo scorso 16 ottobre a soli 31 anni. Causa del decesso, una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Diverse le voci su una dinamica ancora tutta da chiarire tra lo spettro della droga, i rapporti con la ex fidanzata, la carriera discografica in bilico e le rivelazioni dell’attuale compagna.