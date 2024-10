Savona. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, sul lungomare Matteotti, nei pressi della Torretta.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un’auto e uno scooter. Per cause ancora da accertare, l’auto avrebbe frenato improvvisamente (forse per consentire ad alcuni pedoni di attraversare sulle strisce), impedendo allo scooterista di fermarsi in tempo; di conseguenza, l’uomo a bordo del mezzo a due ruote avrebbe colpito l’auto, sfondandone il lunotto posteriore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme alla polizia locale, l’automedica del 118 e i militi della Croce Bianca di Savona.

Il traffico da Savona ad Albisola, pesantemente congestionato, con code e rallentamenti in un primo tempo, è tornato alla normalità pochi minuti più tardi.

Lo scooterista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Nessuna conseguenza per la donna a bordo dell’auto.