Savona, primo giorno per il nuovo questore Giuseppe Mariani

Savona. Primo giorno di lavoro da questore di Savona per Giuseppe Mariani, che da oggi subentra ad Alessandra Simone. Per lui, dopo l’arrivo in Questura, un momento dedicato al ricordo dei Caduti.

Mariani, fino a ieri in servizio a Vercelli, ritorna a Savona, un territorio che conosce bene avendo già ricoperto in passato altri incarichi, tra cui quello di vicario dal novembre 2013 al luglio 2016. “Non fu un periodo facile – ha ricordato a metà settembre nella sua prima intervista dopo la nomina, in esclusiva a IVG – con le crisi di Tirreno Power e Piaggio e fenomeni sociali come il movimento dei Forconi”.

In seguito, prima del trasferimento a Vercelli, era stato responsabile della Polfer regionale nel 2021. Ora una nuova avventura: “Savona e la sua provincia hanno risorse importanti, come ad esempio i porti commerciali e passeggeri e ovviamente il turismo – ricordava nell’intervista – Ne consegue la necessità di un lavoro attento e scrupoloso, a contatto quotidiano con le istituzioni e i cittadini, facilitato dal lavoro del questore Simone. Anche a Savona ci sono stati episodi di violenza, che sono senza confini e possiamo dire accadono purtroppo dovunque. Non c’è un allarme generalizzato, ma questo non significa abbassare l’attenzione. La mia porta sarà sempre aperta per ascoltare i cittadini”.

Alessandra Simone, invece, si è trasferita a Treviso. Aveva assunto la guida della Questura di Savona il 10 gennaio 2022, subentrando all’ex questore Giannina Roatta. Proveniente dall’ufficio centrale ispettivo, Simone ha ricoperto ruoli di rilievo come dirigente dell’Anticrimine di Milano e capo della sezione omicidi della squadra mobile del capoluogo lombardo.