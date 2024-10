Savona, polemica di Santi: “Zone della città allagate, sono stati puliti i tombini?”

Savona. “Vorrei sapere in che zona sono stati puliti i tombini”. La polemica arriva dal consigliere comunale Pietro Santi dopo gli allagamenti di ieri a Savona.

Alcune perplessità erano già state sollevate da Santi sulla pulizia dei torrenti e delle foglie cadute sui marciapiedi vicini agli argini.

Causa maltempo, come in altre località della provincia, anche nella Città della Torretta ci sono stati alcuni disagi con allagamenti dei tratti verso il mare di via Guidobono e via XX Settembre oltre a una parte di Zinola vicino al cimitero.

“Mi chiedo quando sarà eseguito l’intervento, visto quello che era stato detto in consiglio comuale il 30 settembre quando l’assessore aveva assicurato che era iniziata la pulizia dei tombini. Villapiana non ho visto pulire, Santa Rita e Lavagnola idem. Sarei curioso di capire quali sono i quartieri interessati”, conclude Santi.