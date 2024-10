Savona, polemica con Salvini. Luca Burlando (Pd): “Punta il dito, ma è stato il suo Governo a tagliare i fondi”

Savona. Non si sono fatte attendere le repliche a quanto affermato questa mattina (20 ottobre), dal Ministro e segretario della Lega Matteo Salvini ad Albenga.

“Il Comune di Savona non sempre è stato attento nella messa in sicurezza del territorio”, ha dichiarato Salvini in terra ingauna. E da Savona è arrivata la dura risposta del consigliere comunale del Pd, Luca Burlando.

“Fa davvero sorridere, – ha affermato l’esponente ‘dem’, – che Salvini punti il dito contro il comune di Savona per la ‘mancata messa in sicurezza del territorio’ quando è stato proprio il suo governo a tagliare i fondi del PNRR destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico”.

“Forse il ministro dei trasporti Salvini avrebbe potuto spiegare come intende risolvere i problemi strutturali del nostro territorio, visto la sua responsabilità. Genova ha fatto enormi passi avanti proprio grazie ad investimenti straordinari nazionali e sarebbe stato così per tanti altri comuni italiani se questo governo non avesse tagliato i fondi. Poi è ovvio che se il Ministro è ancora convinto che non esista nessuna crisi ambientale, come andava dicendo dal palco di Pontida fino a qualche anno fa, ogni ragionamento sul tema mi sembra vuoto in partenza”, ha proseguito il consigliere comunale savonese.

E ha aggiunto ancora: “Senza troppa polemica credo sia evidente a tutti che Matteo Salvini, invece che dispensare consigli, dovrebbe occuparsi della catastrofica rete di trasporti in Liguria. Autostrade perennemente chiuse o ridotte per lavori, treni lenti e inefficienti, viabilità precaria, ma a quanto pare Salvini preferisce le passerelle come leader di un partito allo sbando. Da anni la Liguria è diventata la terza isola del paese, con cittadini e turisti bloccati, aziende danneggiate, e la regione costretta a fare i conti con una rete di infrastrutture vergognosa”.

“Le accuse del ministro alla città di Savona sono solo una cortina fumogena per nascondere le sue responsabilità e i suoi disastri. Salvini punta il dito e scappa, in perfetta linea con la cultura politica che contraddistingue la Lega di Vannacci”, ha concluso Burlando.