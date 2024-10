Savona, nuova stazione marittina nell’ex sede di Autorità Portuale

Savona. L’ex sede di autorità portuale potrebbe diventare la nuova stazione marittima di Savona nell’ambito del progetto da 55 milioni che prevede anche una passerella di collegamento con il palacrociere. Secondo le prime idee progettuali, la linea ferroviaria si collegherebbe a Parco Doria.

Siglato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, da RFI, dal MIT e dal Comune di Savona, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi, degli amministratori locali della provincia savonese, delle associazioni di categoria e dei sindacati, l’accordo contiene le azioni necessarie allo sviluppo della progettazione, allo svolgimento dell’iter autorizzativo di approvazione del progetto, il suo affidamento e la definizione degli interventi previsti.

Per quanto riguarda la costruzione di una nuova stazione in corrispondenza dell’attuale parco di Savona Marittima la stessa sarà dotata di un binario che consentirà lo stazionamento di treni merci di lunghezza pari a circa 550 m; si prevederà anche la realizzazione di un marciapiede a servizio dei viaggiatori di lunghezza pari a 160 m situato a circa 300 mt dal Terminal Crociere ed una passerella di collegamento tra lo stesso marciapiede ed il Terminal Crociere.

L’incendio nel palazzo divampò il 23 ottobre 2018, un rogo tanto improvviso quanto spaventoso, che ridusse l’intero edificio a un ammasso annerito in meno di due ore. Dal Comune è arrivata più volte la richiesta ad Autorità Portuale di riqualificare la zona.

Per il recupero dell’edificio è previsto lo strip out, una metodologia di consolidamento degli edifici che prevede la rimozione degli elementi non strutturali la rimozione completa degli elementi non strutturali al fine proprio di portare alla luce lo “scheletro” dell’immobile; ciò consente di effettuare il consolidamento delle parti che necessitano di intervento; segue poi il riposizionamento di elementi quali impianti, tramezze, pavimento e via di seguito.