Savona, nuova stazione ferroviaria marittima collegata con Parco Doria e passerella fino al Palacrociere: progetto da 55 milioni di euro

Savona. Progetto da 55 milioni di euro per la nuova stazione ferroviaria marittima di Savona (vicino alla sede di Autorità Portuale bruciata) collegata con Parco Doria (su binario) e al Palacrociere (con una passerella pedonale). Entro settembre sarà elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e saranno stabiliti i tempi e i costi precisi dell’intervento.

Siglato da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, da RFI, dal MIT e dal Comune di Savona, alla presenza del viceministro Edoardo Rixi, degli amministratori locali della provincia savonese, delle associazioni di categoria e dei sindacati, l’accordo contiene le azioni necessarie allo sviluppo della progettazione, allo svolgimento dell’iter autorizzativo di approvazione del progetto, il suo affidamento e la definizione degli interventi previsti.

Per quanto riguarda la costruzione di una nuova stazione in corrispondenza dell’attuale parco di Savona Marittima la stessa sarà dotata di un binario che consentirà lo stazionamento di treni merci di lunghezza pari a circa 550 m; si prevederà anche la realizzazione di un marciapiede a servizio dei viaggiatori di lunghezza pari a 160 m situato a circa 300 mt dal Terminal Crociere ed una passerella di collegamento tra lo stesso marciapiede ed il Terminal Crociere.

Il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi commenta: “Facciamo un altro passo in avanti. L’intervento punta a potenziare l’efficienza del trasporto e favorire lo sviluppo del sistema infrastrutturale locale, in linea con gli obiettivi strategici del Mit. Ci eravamo presi l’impegno di ridurre il traffico su strada. La situazione sulle autostrade non migliorerà nei prossimi mesi. Non bisogna farsi scappare le opportunità: è evidente che se noi non diamo un sistema logistico in grado di soddisfare la domanda dei passeggeri di un servizio di qualità le compagnie decideranno di spostarsi. Abbiamo dei binari che arrivano in questo porto e bisogna sfruttarli per il sistema crocieristico. Si può lavorare bene insieme per il territorio. Per noi è fondamentale avere tempi certi”.

Fabio De Barbieri, Direzione Investimenti Responsabile Progetti Genova di Rfi spiega: “Il progetto prevede l’upgrade di una linea già esistente, l’elettrificazione della linea e la realizzazione di impianti tecnologici lungo linea, oltre alla realizzazione di un marciapiede di 160 metri di lunghezza nella stazione di Savona Marittima. Con la successiva realizzazione della passerella i passeggeri arriveranno direttamente dalla stazione al terminal crociere”.

Roberto Alberti, senior vice president & chief corporate officer di Costa Crociere aggiunge: “Accogliamo con entusiasmo il protocollo di intesa a vantaggio dello sviluppo della mobilità sostenibile. L’iniziativa si inserisce nella nostra strategia nello sviluppo di operazioni sempre più sostenibili sulle nostre navi e a terra”.

Il contrammiraglio Massimo Seno, commissario straordinario dell’Autorità del Mar Ligure Occidentale: “Ringrazio gli operatori economici molto attivi in questa realtà. Le opere vanno ad ottimizzare in chiave moderna l’utilizzo del sistema ferroviario per servire gli scali. L’attenzione di oggi al ferro è fondamentale, è uno degli elementi che consente di alleggerire l’impatto sul traffico viario ma anche con ricadute positive sugli aspetti ambientali”.

Il sindaco di Savona Marco Russo aggiunge: “Un altro passo avanti nello sviluppo dell’attività portuale insieme alla riqualificazione della città. Porta a un rafforzamento del polo crocieristico del nostro porto. Ci sono due aspetti importanti nel protocollo di oggi: da una parte rende più fruibile e più attrattivo la parte crocieristica del nostro porto, dall’altra l’investimento sul ferro è vitale in una conformazionne di porto così complessa”.