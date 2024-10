Savona, l’opposizione attacca: “80mila euro per il progetto dello skate park, solo 6mila per le strade”

Savona. Scontro in commissione consiliare sulle risorse destinate allo skate park e alla prevenzione dei rischi dovuti alle forti piogge a Savona, in particolare nella zona ottocentesca. “Investite 80mila euro per affidare l’incarico per il progetto dello skate park, mettete solo 6mila euro aggiuntivi per la manutenzione delle strade – commenta il consigliete Fabio Orsi – e chiedete a un tecnico di fare un nuovo progetto per risolvere il problema degli allagamenti nel quadrilatero ottocentesco quando ce n’è già uno pronto. Le scelte che operate oggi con questa variazione mi lasciano incredulo“.

La variazione di bilancio, da oltre un milione di euro, è stata portata in commissione consiliare e ha scatenato le polemiche dell’opposizione: “Sarebbe opportuno sottrarre le risorse all’ennesimo ‘incarico professionale per la realizzazione di investimenti’. Con le esigenze che ha questa città, questa spesa grida vendetta”.

Fa eco il consigliere Pietro Santi, intervenuto sul tema già nei giorni scorsi: “La giunta precedente aveva un’ipotesi progettuale, poi deliberata in giunta, che era rimasta arenata perchè mancava la copertura economica. Ma non vedo la necessità di buttare via altri soldi per affidare un incarico e fare un nuovo progetto quando ce n’è già uno”.

Dal consigliere Daniela Giaccardi arriva la richiesta di dare priorità agli interventi sugli impianti sportivi comunali: “Vi ricordo che nelle palestre piove, ogni volta che c’è un temporale purtroppo si allagano. Solleciterei l’amministrazione a fare interventi nelle strutture già presenti prima di spendere risorse in nuovi impianti”

L’assessore ai lavori pubblici, Lionello Parodi ha replicato rivendicando la scelta per l’ex piscina del Prolungamento: “Alcuni interventi nelle strade li abbiamo fatti e ne faremo altri, i soldi mancano sempre ma si stanno facendo tante cose. L’amministrazione ha deciso di puntare sui giovani – dice riferendosi al progetto dello skate park -, è una scommessa che la giunta ha pensato valesse la pena di fare”.

Per quanto riguarda il canale scolmatore spiega: “E’ stato approvato uno studio preliminare di fattibilità delle alternative, per uno studio definitivo ci voglio fior fiore di soldi e la realizzaione potrebbe richiedere oltre 2milioni di euro”.

E conclude elencando alcuni interventi in attuazione o in programma per far fronte al rischio idraulico: “Sono in corso i lavori per rimodulare il ponte di Santa Rita, nei primi mesi del 2025 si realizzerà la risagomatura e le briglie nel tratto di Lavagnola, proseguono gli interventi per la riduzione del rischio idraulico su Rio Molinero, partirà un altro intervento a monte dell’autostrada per risagomare il letto del fiume”.