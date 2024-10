Savona inizia il suo percorso per aderire alla Bandiera Lilla

Savona. La Giunta comunale ha approvato questa mattina l’adesione al protocollo Bandiera Lilla. Bandiera Lilla è un progetto che nasce nel 2012 per un turismo accessibile a tutti finalizzato ad incrementare e migliorare l’accoglienza verso i turisti con disabilità visive, auditive, motorie e patologie alimentari.

“Promuovere il turismo accessibile in Italia, valorizzando le imprese private e le realtà associative che si impegnano concretamente per rendere i propri servizi fruibili da tutti, a partire dalle persone con disabilità, è l’obiettivo che si pone il progetto Bandiera Lilla, un riconoscimento a quei Comuni che hanno una particolare attenzione verso il turismo disabile” dichiara l’assessore alle Politiche Comprensoriali della Cultura e del Turismo del Comune di Savona, Nicoletta Negro.

“Bandiera Lilla oggi coinvolge 58 Comuni italiani e diverse strutture ricettive nazionali, per destinazioni accessibili e inclusive”.

“L’adesione del Comune di Savona non vuole essere soltanto un’adesione formale ma rappresentare il punto di partenza per un grande lavoro di squadra che vedrà, a partire dal 2025, l’interessamento di tutti gli operatori del settore turistico, dei commercianti e degli stabilimenti balneari. Un percorso che comprende anche le realtà culturali come i nostri musei e mi riferisco al Museo della Ceramica e al Museo Archeologico che negli anni hanno fatto dell’accessibilità l’elemento distintivo”.

“Ritengo importante “esplorare la bellezza senza barriere” offrendo un’esperienza di viaggio accogliente, valorizzando l’accessibilità come uno dei punti di forza del nostro territorio” conclude l’assessore savonese.