Savona, il sindaco incontra le pubbliche assistenze

Savona. Oggi, giovedì 24 ottobre, si celebra per la prima volta la Giornata Nazionale delle Pubbliche Assistenze Anpas e i 120 anni dalla fondazione. In occasione di questa giornata il sindaco di Savona ha incontrato i presidenti delle pubbliche assistenze savonesi.

“Una giornata dedicata agli oltre centomila volontari e volontarie che, con dedizione, competenza e passione, ogni giorno offrono un servizio inestimabile alle nostre comunità – dichiara Niccolò Mancini, presidente Anpas – Essere vicini alla comunità significa essere dentro la comunità, condividere le sue sfide e contribuire al suo benessere. Per questo la presenza capillare sul territorio rende le pubbliche assistenze Anpas un punto di riferimento, ma anche un faro di solidarietà e assistenza, un presidio in grado di intercettare bisogni emergenti e voglia di partecipare.”

Monumenti illuminati. Per l’occasione, i capoluoghi di provincia, città e paesi illumineranno di arancione un monumento simbolico, richiamando il colore che rappresenta l’identità delle pubbliche assistenze. A Genova, capoluogo della regione, si accenderanno di arancione la Lanterna (nella notte del 23 ottobre), la fontana di piazza Rossetti e il castello di Nervi, oltre alla sede di Anpas Liguria in via Pacinotti, ma molti altri monumenti e luoghi istituzionali saranno illuminati in tutta la Liguria, come segno di partecipazione e riconoscimento per il lavoro dei volontari.