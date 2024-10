Savona, il Comune compra da Ata per 300mila euro il parcheggio del Sacro Cuore

Savona. Il Comune di Savona comprerà il parcheggio del Sacro Cuore da Ata per 300mila euro. La pratica, passata in commissione consiliare, è stata presentata dall’assessore Silvio Auxilia: “E’ posto in un’area strategica per la mobilità del nostro comune e lo diventa ancora di più dal momento che con il secondo lotto della piscina si sono persi alcuni parcheggi esistenti.

La decisione scatena le polemiche dei consiglieri di opposizione: “E’ un immobile fatiscente, fermo da decenni – attacca il consigliere di PensieroLibero.zero, Fabio Orsi -. Voglio sapere quanto mi costa metterlo a norma e renderlo funzionale al progetto di riqualificazione. Fare questa operazione è come mettere soldi in Ata, rischiamo di prendercelo e tenercelo lì per scoprire che non possiamo manco renderlo fruibile”.

Orsi prosegue: “La maggioranza vi vota qualunque cosa mettete nel piatto, ma noi no. Se volete che il consiglio comunale faccia il suo mestiere, forniteci gli elementi per decidere”.

Il consigliere Manuel Meles chiede di dettagliare la proposta: “Se non si conosce come sarà usato è un’inizione di risorse pubbliche in Ata senza avere uno straccio di percorso comprensivo di finalità future e risorse per investire e recuperare il bene in maniera definitiva. La pratica è irricevibile, è un salvataggio con soldi pubblici“.

Non è mancata la risposta dei consiglieri di maggioranza all’attacco di Orsi: “Se interveniamo meno non vuol dire che le decisioni non sono state condivise a monte – sottolinea il consigliere Chiara Ferrando -. Siamo sempre aggiornati dalla giunta ogni 2-3 settimane. Consigliere Orsi non si deve permettere di dire queste cose. L’acquisto di questo parcheggio è strategico per lo sviluppo del centro della città”.

Fa eco il consigliere Marco Lima: “Per decidere se è utile basta considerare che è un parcheggio quasi in centro vicino a una piscina dove sono stati eliminati parcheggi in una zona già povera”.

Il coonsigliere Daniela Giaccardi aggiunge: “Il Comune è un ente pubblico, non una Srl. Prima di parlare di strategie bisognerebbe definire se ne vale la pena spendere denaro pubblico in determinati interventi”.