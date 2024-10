Savona, Giaccardi e Orsi: “La giunta decide su materie di competenza del consiglio e non fornisce i dati per discutere”

Savona. “Come è ormai consuetudine della giunta, si giunge non solo a discutere in commissione temi già decisi dall’amministrazione su materia di competenza esclusiva del consiglio comunale, ma addirittura lo si fa senza che siano forniti i dati necessari per affrontare importanti tematiche all’ordine del giorno“. Lo dichiarano Daniela Giaccardi e Fabio Orsi, consiglieri del gruppo PensieroLibero.zero.

“Ci riferiamo in particolare – spiegano i due consiglieri – a un argomento definito ‘urgente’ e inserito nella discussione in aggiunta all’Ordine del giorno che era già stato comunicato, ossia l’acquisto del diritto di superficie del parcheggio Sacro Cuore, bene di proprietà di Ata, oggi in concordato preventivo. Perché sia urgente l’acquisto di tale immobile di proprietà di Ata, partecipata del Comune, che già ha procurato numerosi danni alla comunità, non è dato sapere“.

“Ma ciò che è ancor più sconfortante (per non dire sconcertante) è che il consiglio non sia stato messo nella condizione di poter esaminare la questione, ed esprimere un parere, giacché non sono stati prodotti atti, documenti, perizie, tutti ciò che sarebbe necessario per capire se, ed a quale costo, il parcheggio possa essere recuperato, quale ne sarà la destinazione, quali potrebbero essere i costi di ristrutturazione, se e con quanti oneri potra essere messo a norma, sempre che ciò sia possibile, alla luce altresi dell’impegno economico di acquisto, già di per sé rilevante (si parla di almeno 300mila euro). Per tale motivo – concludono -, ritenuta irricevibile la pratica, l’opposizione ha deciso di non votarla“.