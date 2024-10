Savona è la prima destinazione italiana che aderisce a Turismi.AI, per lo sviluppo di progetti di Intelligenza Artificiale nel campo del turismo

Savona. Savona, candidata a Capitale italiana della cultura 2027, ha partecipato quest’anno per la prima volta al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Oggi, giovedì 3 ottobre, in occasione della presentazione della candidatura, ha annunciato la collaborazione con Turismi AI, l’associazione italiana per l’intelligenza artificiale nel turismo, per sviluppare insieme strategie e progetti di promozione che sfruttino le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale in vista del 2027.

Savona è la prima destinazione italiana ad aver aderito a Turismi AI: una città in movimento che guarda all’innovazione, al futuro e alle sfide globali, ma che ha già avviato una serie di attività per valorizzare e promuovere le eccellenze che testimoniano la sua forte vocazione turistica provinciale.

Savona è la prima provincia turistica in Liguria, con il 32% dei pernottamenti totali. È la prima provincia in Italia per Bandiere Blu (15 totali). È l’ottava provincia italiana e prima in Liguria per tasso di turisticità, con 19,6 giornate medie di presenza per abitante. È la seconda in Italia per numero di ristoranti per abitante e la settima per numero di alberghi per abitante. È anche il quinto porto turistico in Italia, al primo posto tra i porti crocieristici italiani per destagionalizzazione.

È inoltre la città che si propone come “Laboratorio del turismo nel Mediterraneo” che insieme ai 40 Comuni della provincia che sostengono la candidatura, all’Agenzia InLiguria e alle partnership avviate con 9 città del Nord-ovest e 9 del Mediterraneo affronterà le nuove sfide del turismo globale e locale. In particolare, con gli operatori savonesi presenti al TTG, è stata sottolineata la volontà di collaborare insieme su obiettivi turistici comuni: il “turismo blu” con il Golfo dell’Isola e il “turismo green”, legato all’outdoor, con Finale Ligure.

Al TTG hanno partecipato Roberta Milano, coordinatrice marketing, turismo e comunicazione Savona 2027 e Francesco Zoppi, segreteria organizzativa Savona 2027. Sono intervenuti Francesca Montaldo, responsabile Marketing territoriale e turistico Agenzia InLiguria; Edoardo Colombo, presidente dell’associazione Turismi AI; David Dall’Ara, Marketing e Promozione Turistica di Finale Ligure; Marco Olcese, destination manager Golfo dell’Isola (comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio). Presenti anche l’agenzia Kumbe e Visit Savona per gli sviluppi turistici digitali.