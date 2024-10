Savona, depositate in Comune 3253 firme per chiedere la riapertura di corso Italia

Savona. Sono state depositate e protocollate questa mattina in Comune dai consiglieri Fabio Orsi e Manuel Meles le firme raccolte per chiedere la riapetura del tratto di Corso Italia a Savona.

Sono state raccolte, tramite i banchetti in diversi punti della città in circa un mese, 3253 firme.

“Per noi non finisce qua”, commenta il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi.

E prosegue: “Hanno sessanta giorni per rispondere alla petizione, devono risponderci sul referendum, non possono continuare a prendere in giro 3300 savonesi e continuare ad andare avanti nello loro decisioni scellerate. Sono seriamente preoccupato per cosa ci aspetta questo autunno se non fanno passi indietro”.

Nel frattempo la giunta ha scelto la soluzione 3 proposta da Sintagma per sciogliere il nodo traffico in piazza Mameli che prevede il doppio senso in via dei Mille e senso unico in via Famagosta.

Il tema è stato oggetto di scontro nell’ultimo consiglio comunale e l’assessore Ilaria Becco alla richiesta di referendum ha replicato dicendo “valuteremo”.