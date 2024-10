Savona, capriolo ferito in Lungomare Matteotti: soccorsi mobilitati

Savona. Un lunedì sera particola quello che si è verificato in Lungomare Matteotti (all’altezza della Madonetta e dell’ex Lady Moon) e che ha attirato una cinquantina di persone incuriosite dall’accaduto.

Infatti tutte queste persone si sono radunate, chi passava di lì o chi è sceso apposta dal proprio mezzo, per soccorrere un capriolo ferito (probabilmente investito).

Tanti i cittadini che hanno iniziato il tam tam telefonico per attivare i soccorritori, tra questi anche chi viaggiava verso Savona o verso Albissola Marina e il traffico, nonostante fossero le 22.50, ne ha risentito. Si sono verificati infatti rallentamenti lungo la tratta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che però non hanno potuto far altro che avvisare la polizia municipale di Savona che si è subito attivata per il soccorso.

L’animale è stato infine soccorso dal personale dell’Enpa che provvederà a prestare le cure necessarie.