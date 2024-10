Savona, approvato il progetto esecutivo per il rifacimento del manto sintetico del campo Ruffinengo

Savona. Nella riunione di Giunta di questa mattina è stato approvato il progetto esecutivo di rifacimento del manto sintetico del campo Ruffinengo di Legino.

Il fondo è il più datato tra quelli esistenti a Savona e viene utilizzato in virtù di una deroga concessa dalla Federazione. Il progetto prevede l’adeguamento degli scarichi e la sostituzione del fondo per un costo complessivo di 379mila euro.

Per poter realizzare l’opera l’Amministrazione aveva già avanzato richiesta di accesso al Fondo Strategico Regionale, ma la Regione Liguria aveva posto come condizione per l’ottenimento del finanziamento l’approvazione di un progetto esecutivo grazie al quale il Comune adempie a quanto richiesto e può quindi rinnovare la richiesta alla Regione.

“E’ una delibera importante – commenta l’Assessore allo sport Francesco Rossello – perché col progetto esecutivo possiamo richiedere di accedere al Fondo strategico regionale ed effettuare un intervento necessario e non più differibile. Stiamo lavorando per garantire la manutenzione e la piena efficienza dei nostri impianti sportivi. Per quello che riguarda il calcio, oltre all’approvazione di questo progetto, stiamo proseguendo nel confronto con i gestori del Bacigalupo per individuare la modalità di intervento sullo stadio. Entro la fine dell’anno infine, verranno effettuati lavori di ristrutturazione dello spogliatoio del Briano di Santuario”