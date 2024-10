Savona, approvato il bando affitti. L’assessore: “Quest’anno solo 200mila euro, il governo taglia risorse”

Savona. La giunta di Savona approva il nuovo “bando affitti” per la richiesta del bonus.

L’anno scorso avevano ottenuto il contributo oltre mille persone, ma quest’anno la soglia Isee è stata abbassata perchè sono a disposizione (trasferite dal governo) un quarto delle risorse del 2023.

Per il 2024 sono stati stanziati solo 200mila euro: “Il governo taglia le risorse su una tematica così calda – spiega l’assessore al Welfare, Riccardo Viaggi – e mette in difficoltà i Comuni che si trovano in prima linea da soli ad avere a che fare con problemi molto grossi”.

Potrà accedere al bonus chi ha valore Isee non superiore a 4mila euro.