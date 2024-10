Savona, ancora scontro sulle pedonalizzazioni e sulla richiesta di referendum per corso Italia: “Città bloccata tutti i giorni”

Savona. Ancora polemiche in consiglio comunale sulle modifiche alla viabilità a Savona, pedonalizzazioni comprese. “Siamo in attesa di conoscere se il Comune intende o meno indire referendum sul punto. Mi aspetto venga convocata un’assise pubblica visto che si stanno adottando delle scelte in assenza del Pums, strumento che prevede il coinvolgimento dei cittadini”. Così replica il consigliere Fabio Orsi alla lettera del sindaco scritta in risposta alla petizione depositata il 9 ottobre. Critiche da Orsi anche alla presentazione della lettera ai giornalisti poco prima del consiglio comunale.

“La nostra – ha evidenziato Russo – è la decisione migliore dal punto di vita di fluidità del traffico e ambientale. Riaprendo corso Italia avremmo una via pedonale in meno, soluzione di traffico meno efficaace, condizioni di traffico peggiori delle attuali”.

“Questi – prosegue Orsi – sono inteventi che impattano sul bilancio, risorse che vengono destinate a dividere in due una e ricucire un marciapiede per 40 metri. Attendiamo una convocazione nelle forme che ritenete per parlare delle decisioni e degli effetti delle vostre decisioni sulla popolazione”.

Fa eco il consigliere Manuel Meles: “La decisione che era già stata presa, solo a parole ascoltate chi la pensa diversamente. Occorre essere un po’ più traspararenti”. Aggiunge ancora Maurizio Scaramuzza: “Mi chiedo se vivete a Savona o vivete da un’altra parte, la città è bloccata tutti i santi giorni da via Stalingrado alla Torretta”

Intervengono a difesa dell’operato della giunta anche i consiglieri di maggioranza: “La risposta del sindaco – dice il consigliere Marco Lima – racconta una visione di città, una visione che prevede diversi interventi, sulle infrastrutture, in primis aurelia bis e sul trasporto portuale da spostare il piu possibile su ferro, sui parcheggi, e tra poco approveremo una pratica che ci consente di acquisire il park sotto alla parrocchia del Sacro Cuore. La visione che abbiamo è incentrata sulla mobilità delle persone e non dei veicoli. Cambiare le abitudini è faticoso per tutti, ne siamo consapevoli, e per questo non ci siamo mai sottratti al confronto”.

Aggiunge la capogruppo PD Alessandra Gemelli: “Il problema del traffico non nasce oggi, stiamo provando a cercare soluzioni partendo dalla premessa che dobbiamo cambiare approcccio sulla mobilità”.