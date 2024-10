Savona, al point di Gabriella Branca l’incontro “Fermiamo i massacri in Palestina e Libano”

Savona. Mercoledì 16 ottobre alle 17.30 presso il point elettorale di Gabriella Branca in via Verzellino 31/r (di fronte al negozio di calzature Nobili) si terrà l’incontro dal titolo “Fermiamo i massacri in Palestina e Libano”.

Nei giorni scorsi Gabriella Branca, candidata alle elezioni regionali con la lista di AVS, aveva diramato un invito per un dibattito da svolgersi nel suo point elettorale sul tema della gravissima situazione internazionale (da non dimenticare ovviamente anche la situazione tra Russia e Ucraina).

L’associazione “Il Rosso non è il Nero” ha raccolto l’invito: “Crediamo si tratti di un invito da accogliere, al di là della scadenza elettorale, data la necessità di coinvolgimento dell’opinione pubblica in tutte le iniziativa di pace, prima fra tutte la manifestazione che si svolgerà il successivo 19 ottobre alle 15 in piazza Sisto IV”.