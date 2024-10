Sanità territoriale, Foscolo (Lega): “Con Bucci riapriremo il punto nascite di Pietra Ligure, necessario per il territorio del savonese”

Pietra Ligure. “Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci è un uomo che mantiene le promesse. Sono sicura che anche per il punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure manterrà la parola”. Lo ha dichiarato l’ex deputata e attuale candidata alle prossime elezioni regionali Sara Foscolo (Lega).

“Questo è un suo impegno, che sosterrò personalmente per il nostro territorio. Il Santa Corona è oggetto di interventi di adeguamento dell’impianto antincendio e nel piano operativo aziendale dell’Asl 2 Savonese nella struttura Dea di secondo livello è previsto il reparto di Ostetricia e quindi con Bucci faremo tutto il possibile per arrivare alla sua riapertura in tempi brevi”.

“Il punto nascite è un’urgenza per il ponente ligure e occorre essere tutti uniti per la sua necessaria riapertura”, conclude Sara Foscolo.