Sanità, Orlando: “Bucci annuncia riaperture come fosse mago Silvan. Fermiamo il declino della nostra regione”

Savona. “C’è chi con faciloneria apre pronti soccorso condominiali e costruisce ferrovie come se niente fosse. La cifra differente di Orlando è qualcosa che dobbiamo rivendicare a testa alta”. Così il sindaco di Savona, Marco Russo, presentando il candidato presidente di Regione Liguria per il centrosinistra Andrea Orlando nell’incontro con la cittadinanza di questa sera in piazza Vacciuoli.

Prima di passare la parola al candidato governatore, Russo si è detto “sicuro che Orlando saprà guidare la Regione valorizzando le diverse vocazioni dei territori. Costruiamo un nuovo modello di Liguria perché solo così costruiremo il nostro futuro”, ha chiosato.

Quella di stasera è, per Orlando, la 234^ iniziativa di questa campagna elettorale: “Ma credo valga la pena continuare fino all’ultimo a dire cose importanti – ha precisato – Siamo contro il malaffare, contro le infiltrazioni mafiose che non sono ancora patteggiate ma sono al centro di indagini che devono ancora chiudersi. Siamo contro il terzo mandato dei presidenti di Regione, quindi contro l’elezione di Bucci perché sarebbe il terzo mandato di Toti. Insieme ci hanno raccontato una Liguria che non esisteva. La Liguria è quella con liste d’attesa infinite e debito sanitario fuori controllo, mentre la narrazione diceva che avendo ricostruito un ponte avevano ricostruito tutto”.

E sempre in tema di opere ha aggiunto: “Abbiamo tante infrastrutture da realizzare, Russo si sta battendo perché questa parte di Liguria non resti tagliata fuori. La destra parla da anni di infrastrutture, ma oltre il ponte quali altre sono state realizzate? Nessuna. E mentre si parlava di infrastrutture che non c’erano siamo arrivati al collasso del sistema dei trasporti”.

“Se i liguri vogliono una privatizzazione della sanità allora fanno bene a votare Bucci; se invece vogliono una sanità pubblica allora devono votare per me e per il centrosinistra – ha poi aggiunto analizzando la situazione della sanità – L’emblema di ciò che dico è che Bucci ha messo come capolista Gratarola: sono senza vergogna. Erano quelli del fare: ma in nove anni quali ospedali sono stati realizzati? Bucci va in giro ad annunciare riaperture di pronto soccorso come fosse il Mago Silvan”.

“Noi vogliamo invertire il declino della regione e per farlo abbiamo bisogno di un grande sforzo perché si torni a lavorare nell’industria. Una Regione deve far crescere porti e turismo, ma il lavoro di qualità per i ragazzi che hanno studiato si trova nelle industrie. Per reindustrializzare però serve energia a basso costo, servono case, servono infrastrutture sociali che permettano alle donne di lavorare in una società patriarcale come la nostra”.

“Vogliamo una regione in cui l’ambiente sia rispettato, per questo diciamo no al rigassificatore: non è soltanto un rischio ambientale, è una offesa istituzionale, l’idea che chi ha il potere possa fare ciò che vuole perché ha il potere. Nei primi 100 giorni mi impegno a fare una legge che contrasti il consumo del suolo: non possiamo ogni anno andare sott’acqua. Dobbiamo fare prevenzione, non – come fatto in questi anni – dare i soldi dopo. Perché in questi anni c’era un sistema clientelare: se sei della mia parte ti do i soldi, se non lo sei non te li do”.

Orlando ha poi ricordato: “Bucci ha fatto una battuta infelice, in un dibattito, sul fatto che non ho fatto figli. Non mi sono offeso, ho la pelle spessa, ma è la spia di una mentalità di giudicare le persone in base alle loro scelte esistenziali. E denuncia anche una certa visione della donna: che concorrono allo sviluppo sociale solo avendo figli. Invece le donne sono importanti per la società a prescindere da questo: sono donne, non uteri”.

Un’altra questione su cui, secondo Orlando, occorre “impegnare tutte le nostre forze” riguarda la partecipazione dei cittadini: “Non c’è democrazia senza partecipazione e discussione. Mentre nel corso di questi anni si sono fatte le cricche, pochi ricchi privilegiati (tutti uomini) hanno deciso le sorti di tutti. A chi dare una banchina, quali marchi della grande distribuzione potevano aprire. Le oligarchie sono caratterizzate dal fatto che sono servili rispetto ai poteri esterni, e questo è accaduto: le decisioni che apparentemente si prendevano a Genova nella barca in realtà rispondevano a interessi residenti altrove”.