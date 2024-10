Sanità, Ciangherotti (FI): “Affitto o cure dentali? La storia di Paolo e Maria tra difficoltà e scelte

Savona. “C’è una storia che rappresenta la realtà di tante famiglie savonesi e che mi ha fatto riflettere molto su come posso aiutarle”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“L’altro giorno – spiega Ciangherotti – durante il mio tour elettorale nella provincia di Savona, ho incontrato la signora Maria (nome di fantasia), una donna forte, abituata a rimboccarsi le maniche. Suo marito, Paolo, ha lavorato una vita, ma adesso, con l’età avanzata, i problemi di salute stanno iniziando a farsi sentire, e tra questi, i denti sono diventati un vero e proprio incubo. La pensione purtroppo non basta più e così Maria e Paolo non si possono permettere visite dal dentista. Il loro reddito è limitato, e come tante famiglie, hanno dovuto fare una scelta: pagare l’affitto o la pulizia dentale. E non parliamo nemmeno dell’igienista, un lusso che si sono sempre sentiti dire essere importante per prevenire problemi più gravi, ma a cui non hanno mai avuto accesso”.

“La storia di Maria e Paolo è anche quella di tante persone nelle RSA e case di riposo, troppo spesso dimenticate quando si tratta di cure dentali. Come unico odontoiatra iscritto all’ordine dei medici della provincia candidato al consiglio regionale, propongo un piano di sinergia tra gli odontoiatri e gli igienisti dentali del savonese. Dobbiamo mettere a sistema le risorse già presenti nei nostri ospedali, come ad Albenga, Cairo e Savona, dove abbiamo già delle poltrone odontoiatriche inutilizzate – prosegue Ciangherotti – Il mio obiettivo è semplice: creare un sistema integrato di prevenzione e cura della salute dentale, che arrivi a tutti, senza eccezioni. Dobbiamo potenziare gli ambulatori odontoiatrici, renderli accessibili anche a chi non può permettersi visite private. E soprattutto, voglio portare queste cure preventive anche nelle RSA e nelle case di riposo, perché gli anziani non devono essere dimenticati. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Io, come sempre, ci metto la faccia e sono pronto a rimboccarmi le maniche per una sanità più giusta e accessibile a tutti”.