Albenga. “Impressionato” davanti ad “un ospedale moderno, fatto bene e capace di offrire un ottimo servizio”. Così Marco Bucci, il candidato alla residenza di Regione Liguria del centrodestra, ha descritto l’ospedale di Albenga, dove si è recato – nella tarda giornata di ieri, sabato 19 ottobre – (QUI il video) accompagnato dal vice coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alla carica di consigliere regionale Eraldo Ciangherotti.

“Questo è un ospedale perfetto per poter realizzare il discorso delle macchine che lavorano 18 ore anziché 6-7 ore – ha detto Bucci -, in modo tale da consentirci di smaltire le liste d’attesa, anche perché qui le attrezzature non mancano”.

Ciangherotti ha mostrato a Bucci la sala d’attesa del punto di primo intervento e alcune aree pubbliche del nosocomio ingauno: “È veramente una struttura ben fatta e realizzata con tutti criteri degli ospedali di ultima generazione – ha sottolineato Bucci -, motivo per cui ne approfitteremo per dare molti più servizi. Alla fine quello che conta per il cittadino sono i servizi e questo ospedale è in grado di dare un ottimo servizio. Metteremo a regime l’ospedale di Albenga nel sistema generale della sanità ligure”.

Il candidato del centrodestra ha confermato anche la volontà della prossima giunta regionale da lui guidata di riaprire il pronto soccorso dell’ospedale ingauno: “Abbiamo due categorie importanti – ricorda il candidato alla presidenza ligure -, i codici bianchi verdi e blu e quelli gialli e rossi. Certamente faremo in modo che il pronto soccorso possa trattare i bianchi, verdi e blu, mentre per i gialli e rossi vedremo con il Santa Corona, il San Paolo o addirittura Genova con l’elicottero in funzione dell’emergenza del caso quale sarà la soluzione migliore. Mentre per i bianchi, verdi e blu sulle 24 ore direi che è una certezza”.

Sull’ipotesi di una soluzione privato-convenzionata per l’ospedale di Albenga, Bucci ha aggiunto: “Quello che conta per i cittadini è la possibilità di potersi agganciare al sistema sanitario pubblico, come prenotazioni e visite. Tutto viene fatto tutto sul sistema pubblico, pagando il ticket. Poi, come viene organizzato all’interno, cioè chi dà il servizio, può essere pubblico o privato, al cittadino non interessa. Tanto è vero che i costi sono identici, per ogni attività c’è uno specifico drg che ha un suo valore, sia che sia pubblico sia che sia privato. Noi ovviamente lavoreremo tutto con il pubblico, e se riusciremo a soddisfare tutti bene, se non ci riusciremo non c’è nessun problema ad avere il c.d. privato convenzionato, che altro non è che un servizio allo stesso costo, sia per il cittadino, sia per il sistema sanitario nazionale”.

Il vice coordinatore di Forza Italia per la provincia di Savona, Eraldo Ciangherotti, ha espresso grande soddisfazione per la visita di Marco Bucci all’ospedale di Albenga: “Sono davvero contento e grato a Marco Bucci per questa visita. Il nostro ospedale merita un ruolo centrale nel sistema sanitario locale. Con l’approccio pragmatico e concreto di un professionista come Bucci, il Santa Maria di Misericordia potrà ottenere il riconoscimento che merita. L’unico obiettivo che ci interessa è quello di offrire ai cittadini servizi di alta qualità in una struttura moderna. In passato, il centrosinistra ha chiuso il pronto soccorso, ma con Bucci siamo pronti a inaugurare una nuova fase di servizi per tutta la nostra comunità”.