Sampierdarenese batte Millesimo, Pittaluga: “Rosso contro generoso, ma in 10 moltiplichiamo energie”

La Sampierdarenese ci ha preso gusto. Dopo aver strapazzato 4 a 1 la Sestrese, altri tre punti contro una delle favorite del campionato. Al Morgavi i “lupi” hanno capitalizzato al massimo l’autorete di Piana battendo 1 a 0 il Millesimo. Una partita però molto complicata anche perché giocata in 10 dal 60′ del primo tempo.

L’allenatore e presidente dei genovesi Roberto Pittaluga commenta così la gara: “Sono soddisfatto del risultato e di come abbiamo saputo soffrire. Il Millesimo ha giocato una buona partita perché ha qualità importanti. Partita però falsata da rosso “generoso” nei nostri confronti. Hanno colpito una traversa ma in generale abbiamo coperto bene gli spazi“.

Sampierdarenese che in 10 si è fatta quasi preferire rispetto a quando in campo c’erano tutti gli effettivi: “Questa cosa ci succede storicamente – aggiunge-. Moltiplichiamo le energie e diventiamo più battaglieri. Riusciamo a sopperire con la grinta con l’uomo in meno. A volte in 11 siamo meno propensi al sacrificio”

Sulle prospettive: “Siamo partiti per fare un buon campionato. Abbiamo avuto una battuta d’arresto con la Superba, ma a livello di prestazione abbiamo sempre fatto bene. Vedremo dove saremo in primavera”.