Albenga. “Oggi visiteremo alcune aziende agricole, che la Lega e la Regione hanno sostenuto in questi anni… non sempre l’amministrazione comunale di Savona, mettiamola così, è stata altrettanto attenta nella gestione e nella messa in sicurezza del territorio“. Eccola, la bordata che non ti aspetti. L’autore è Matteo Salvini, segretario della Lega, impegnato questa mattina in un breve tour nel ponente della nostra provincia (prima ad Albenga, poi a Zuccarello). La picconata contro Marco Russo, sindaco di Savona, e la sua giunta, arriva a pochissimi giorni dall’allerta meteo che ha causato non pochi danni nella nostra provincia (con allagamenti un po’ ovunque, da ponente a levante alla Valbormida).

Salvini arriva ad Albenga puntuale alle 10. Prima tappa al Point di Stefano Mai, candidato alle prossime elezioni regionali. Poi, sempre insieme a Mai, per il leader del Carroccio un breve giro per il centro di Albenga: il viale dove è in corso il mercatino dell’antiquariato, il centro storico, piazza San Michele. Incontra le persone, distribuisce loro a mano i santini. Incrocia l’auto del vescovo Guglielmo Borghetti, con cui scambia un rapido saluto.

“E’ una bella campagna – racconta ai giornalisti – per quello che riguarda me, la Lega e Bucci, perché parliamo di fatti concreti, di quello che abbiamo fatto e non di quello che faremo. Di opere pubbliche, di strade, di argini da sistemare, di una Liguria che sta crescendo. Mentre da sinistra ci sono solo insulti… arrivano a dire di non votare Bucci perché è malato, qualcosa di assolutamente squallido e vergognoso. Io sono contento perché Stefano Mai e tutti i nostri amministratori uscenti in questi anni hanno lavorato, hanno fatto cose, hanno portato a Savona soldi, opere pubbliche e miglioramenti“.

“Non vedo l’ora che arrivi domenica – afferma – da una parte c’è il ritorno al passato, quel Burlando che tutti si ricordano, e dall’altro c’è il prosieguo di un buon lavoro di questi 9 anni. Bucci è un sindaco assolutamente concreto, onesto e pragmatico. Io penso che la squadra della Lega raccoglierà tutto quello che di buono ha seminato”.

“Gli attacchi della sinistra? Beh, d’altronde sono all’opposizione, sia in Liguria che a livello nazionale – punge poi Salvini – E ci staranno a lungo, anzi spero che Conte e Schlein rimangano ai vertici dei loro partiti per 20 anni perché vorrebbe dire che stiamo lavorando bene. Se dall’altra parte ci sono solo insulti e offese, e non proposte per Savona, la Liguria e l’Italia… noi intanto tiriamo dritti e andiamo avanti a lavorare”.

guarda tutte le foto 9



Salvini ad Albenga

Il tour savonese di Salvini proseguirà, alle 13, a Zuccarello dove incontrerà i cittadini alla “Fiera della Zucca”.