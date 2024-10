Sale operatorie pronte all’ospedale di Cairo: dopo dieci anni di attesa torna la chirurgia

Cairo Montenotte. Sono state inaugurate dieci anni fa con un investimento di 2,5 milioni di euro e finalmente, domani, 8 ottobre, le sale operatorie dell’ospedale San Giuseppe di Cairo entrano in funzione. Una lungaggine che si è scontrata con numerosi intoppi, tra cui la pandemia ma anche la mancanza di personale medico e di anestesisti.

Ora si riparte con gli interventi dermatologici, sono poco meno di una decina i primi pazienti in lista d’attesa che inaugureranno la nuova stagione chirurgica del nosocomio cairese, dove inizialmente ogni martedì si svolgeranno operazioni a bassa complessità. Un solo giorno a settimana che, come spiegano i vertici di Asl2, diventeranno a breve due.

“Ora partiamo e cerchiamo di capire come va la situazione ma appena si potrà aumenteremo i giorni di apertura delle sale. Così con un solo giorno, comunque, abbiamo calcolato di effettuare poco meno di 100 interventi chirurgici al mese”, ha affermato Luca Garra, direttore del Dipartimento Tecnico Sanitario di Asl2, durante la presentazione ufficiale della riapertura delle sale operatorie.

A stretto giro l’Asl inizierà a chiamare i pazienti in lista d’attesa che così verranno sfoltite (per alcuni interventi, come le ernie, sono ferme al 2020). L’attività riguarderà due sale, una sarà dedicata all’attività della chirurgica delle ernie (per un totale di 6 o 7 interventi al giorno) mentre la seconda inizialmente sarà tenuta per gli interventi di chirurgia generale e le altre specialità (per una media stimata di 15 interventi a settimana).

Sarà un processo che, una volta a regime, porterà sollievo al blocco operatorio del San Paolo di Savona dove le sale potranno essere utilizzate principalmente per interventi più complessi e le emergenze senza dover rimandare, incrementando le liste di attesa, quelli minori a favore di altri da eseguire con maggiore urgenza.

L’altra novità significativa per l’ospedale cairese sarà l’arrivo, ormai atteso tra poche settimane, della nuova Tac che, come sottolinea Luca Corti, direttore del Distretto sanitario delle Bormide, “essendo legata anche alla presenza dell’anestesista, fondamentale per gli esami con mezzo di contrasto, porterà benefici e un incremento dell’attività di day surgery”.