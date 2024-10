S.F. Loano, niente punti ma ottimi spunti. Cattardico: “Anche il pari sarebbe stato stretto”

Alla vigilia della partita nessun allenatore baratterebbe tre punti “sporchi” per una bella prestazione. Ma se a volte le vittorie possono essere casuali, le prestazioni difficilmente mentono. Ecco quindi che la sconfitta per 1 a 0 contro il Campomorone può essere comunque archiviata senza drammi dalla S.F. Loano.

Dopo il pareggio 0 a 0 contro il Rivasamba, la formazione di Cristian Cattardico ha sfoderato un’ottima prova contro il Campomorone Sant’Olcese. Il goal di Zunino dopo 10′ di gioco ha deciso la sfida. I genovesi sono stati pericolosi grazie a ficcanti ripartenze in velocità, ma i loanesi hanno gestito di più il pallone e creato tanto, due legni e una super parata di Ferro su Carastro i principali highlights. Il pareggio sarebbe stato giusto? Secondo Cattardico la “x” sarebbe stata stretta alla sua squadra.

“E pensare che qualcuno l’anno scorso diceva che avevamo fatto un mercato da Seconda Categoria”, conclude con un moto d’orgoglio l’allenatore, che si gode una squadra che sembra già a suo agio nella categoria superiore dopo la vittoria della Promozione da quasi outsider dello scorso anno. “Cosa fare per stupire? Non ci poniamo obiettivi particolari se non di provare a fare sempre il nostro gioco”.