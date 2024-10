Rixi ad Albisola: “Ribaltamento del casello da realizzare entro l’apertura dell’Aurelia Bis”

Albisola Superiore. “Stiamo interloquendo con Aspi. Nel nuovo documento programmatico con Autostrade verrà inserito il ribaltamento del casello e si stanno valutano gli interventi da fare per il nuovo assetto idrogeologico dell’area. La scelta è quella del ribaltamento per creare una viabilità alternativa al passaggio sul lungomare di Albisola e avere l’imbocco diretto su Aurelia Bis, la cui apertura del primo lotto è confermata a febbraio 2026″. Lo ha detto il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, questa mattina ad Albisola Superiore per la campagna elettorale della candidata Simona Poggi.

La modifica del casello rende più efficace la presenza del primo lotto dell’Aurelia Bis. “Prosegue il dialogo tra Regione e Aspi. La nuova giunta – evidenzia Rixi – proseguirà le interlocuzioni e avrà il compito di gestire e finanziare l’adeguamento dell’assetto idrogeologico. Per noi è fondamentale avere una Regione favorevole a interventi infrastrutturali e determinata a rimanere nei tempi previsti. Deve essere realizzata prima della messa in rete dell’Aurelia bis. Contiamo che entro la fine di quest’anno si possano concludere i documenti con Aspi per iniziare la progettazione e la fase esecutiva durante il 2025″.

Finito il tratto di Aurelia Bis tra Albisola e corso Ricci si dovrà lavorare per la prosecuzione fino al casello di Savona: “La priorità per il savonese è chiudere i lavori del primo lotto, poi non c’è nessun motivo per non finanziare il secondo lotto e finire l’opera, noi finanziamo dove le infrastrutture vanno avanti e non dove si dice solo che si fanno e i cantieri rimangono aperti all’infinito”, conclude Rixi.

Non manca un attacco al centrosinistra: “Abbiamo da una parte chi è protagonista della ricostruzione del ponte San Giorgio in tempi record – evidenzia Rixi – e chi ha fatto di tutto per sabotare la ricostruzione votando contro in consiglio comunale e parlamento, presentando esposti alla procura. E’ una scelta di campo tra voler fare infrastrutture e non volerle fare. E’ una regione isolata perchè anni fa sono state bloccate delle opere e oggi non abbiamo più tempo di aspettare, dobbiamo andare avanti e vedere la luce in fondo al tunnel e avere delle date per la fine delle opere”.