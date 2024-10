Riviera Beach Volley, tredici tappe del campionato italiano per società ad Andora

Andora. Tredici tappe in tre giorni su 6 campi. E’ questa la prima giornata ufficiale del Campionato italiano per società Fipav organizzata dal Comune di Andora in co-organizzazione con il Riviera Beach Volley presso l’arenile della Marina di Andora. Una tappa Gold femminile, tre tappe Silver maschili e femminili e tre tappe Bronze maschili e femminili.

Questo il programma per il ponte dell’1, 2 e 3 novembre presso i sei campi montati tra i Bagni Holiday e i Bagni Europa nell’immediatezza del Porto di Andora. In contemporanea a Sanremo venerdì 1 grazie all’accordo tra le società Riviera Beach Volley e Riviera Volley Sanremo sottoposto dal presidente RBV Alessio Marri, il Gold maschile verrà organizzato dalla società guidata da Giuseppe Privitera dove verrà promossa anche la donazione di sangue con il comitato Fidas di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

La tre giorni di Andora, promossa anche dal nuovo portale di informazione sportiva fondato dallo storico promoter di eventi di caratura nazionale e internazionale Fulvio Taffoni www.beachvolleynews.it e passato anche su Tv7, chiude la stagione outdoor per avviare la stagione invernale che avrà luogo presso i palazzetti al coperto di San Bartolomeo al Mare con la società Be.vo San Bartolomeo di Fabio Balestra e Riccardo Ginulla, Spotorno con il Palabeach Village gestito da Francesco Furfaro e Andrea Gigante e infine presso la struttura della società Genova Beach Club di Silvia Aime e Alessandro Biasoli.

“Andora e Sanremo saranno gli ultimi tornei ufficiali d’Italia all’aperto – dichiara Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley – siamo orgogliosi di poter assicurare questa centralità nazionale ai nostri meravigliosi arenili liguri e permettere agli atleti liguri, piemontesi e lombardi di godersi un ultimo week-end al mare grazie al nostro meraviglioso sport”.