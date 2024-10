Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

In campo anche le squadre di Seconda Categoria impegnate nella Coppa Liguria.

Eccellenza (2^ giornata)

Bogliasco 0 – Pietra Ligure 0 (la cronaca), Campomorone 1 – S.F. Loano (la cronaca), Golfoparadiso 2 – Arenzano 1, Molassana 1 – Baiardo 1, Praese 1 – Genova Calcio 3, Rivasamba 3 – Voltrese 0, Serra Riccò 0 – Athletic Club Albaro 3, Taggia 0 – Celle Varazze 0.

Classifica: Genova Calcio e Golfoparadiso 6; Athletic, Rivasamba, Celle Varazze, Taggia, Campomorone 4; Arenzano 3; Molassana e Pietra Ligure 2; Angelo Baiardo, S.F. Loano e Bogliasco 1; Praese, Voltrese e Serra Riccò 0.

Promozione (3^ giornata)

Albissole 9 – Argentina Arma 0, Ceriale 1 – Pontelungo 1 (la cronaca), Finale 0 – Millesimo 0 (la cronaca), Legino 1 – Sestrese 0, New Bragno 0 – Little Club James 1, Sampierdarenese 1 – Superba 3, Ventimiglia 0 – Carcarese 2, San Cipriano – Cella (in corso).

Classifica: Carcarese 9; Finale e Millesimo 7; Albissole e Legino 6; San Cipriano, Cella e Ceriale 4; Sestrese, Pontelungo, Superba, Little Club e Sampierdarenese 3; Ventimiglia 2; New Bragno e Argentina Arma 0.

Prima Categoria A (2^ giornata)

Andora 2 – Mallare 1, Ospedaletti 1 – Oneglia 0, Altarese 0 – Baia Alassio 3, Borgio Verezzi 0 – Imperiese 7, Cengio 2 – Vadino 2, Golfodianese 1 – Camporosso 1, Virtus Sanremo 2 – Borghetto 1, San Filippo Yepp – Dego (in corso)

Classifica: Virtus Sanremo 6; Baia Alassio, Golfo Dianese, Andora e Ospedaletti 4, Imperiese, Oneglia, San Filippo Yepp, Borghetto 3; Camporosso 2; Vadino, Cengio e Altarese 1; Mallare 0; Borgio Verezzi -1; Dego -5.

*Dego con 6 punti di penalizzazione *Borgio Verezzi con un punto di penalizzazione

Prima Categoria B (2^ giornata)

Olimpic 2 – Sciarbo&Cogo 1, Bolzanetese 0 – Rossiglionese 0, Masone 2 – Speranza 2, Campese 3- Vecchiaudace 0, Letimbro 0 – Multedo 5, Pegli Lido 1 – Vadese 1, Quiliano&Valleggia 2 – Old Boys Rensen 2, Savona 3 – Spotornese 0 (cronaca).

Classifica: Savona, Campese e Olimpic 6; Masone, Quiliano&Valleggia, Vadese 4; Multedo 3; Old Boys, Bolzanetese, Pegli Lido, Rossiglionese 2; Speranza 1; Sciarbo&Cogo, Spotornese, Vecchiaudace e Letimbro 0.

Coppa Liguria Seconda Categoria (2^ giornata)

Girone A

Real Santo Stefano 3 – Bordighera 4- Classifica: Vallecrosia e Bordighera 3, Real Santo Stefano 0.

Girone B

Cisano 4 – Villanovese 1, Q&V “b” – Nolese (in corso).

Girone C

Pietra Ligure “b” 0 – Plodio 1, Cengio “b” – Rocchettese (in corso).

Girone D

Pallare 2 – Murialdo 1, Sassello 3 – Bardineto 2. Classifica: Pallare e Sassello 4: Bardineto e Murialdo 1.

Girone E

Priamar Liguria 1 – Città di Cogoleto 3, Virtus Don Bosco – Veloce (qui diretta live).