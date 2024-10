Rio Santa Brigida a Celle, il sindaco Beltrame: “Ecco perché si allaga piazza Volta”

Celle Ligure. “Abbiamo scoperto il problema per il quale si allaga il piazzale della stazione”. È successo sabato scorso, durante le forti piogge dell’allerta arancione. Piazza Volta, davanti alla stazione. Allagata.

Questa mattina il sindaco insieme a ingegneri, tecnici e il responsabile di una ditta esterna, ha percorso tutto il rio Santa Brigida. Sono entrati da dietro la stazione arrivando fino al mare.

“Il rio, in alcuni tratti presenta detriti, il Comune pulirà per quanto di sua competenza e chiederemo ad Anas di fare altrettanto, – sottolinea Beltrame. – Appena sarà possibile effettueremo la stessa ispezione per quanto riguarda il rio Ghiare”.