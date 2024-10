Rigassificatore, un mese di tempo per cittadini e associazioni per rispondere alle integrazioni di Snam

Savona/Vado Ligure. Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato un avviso con il quale comunica ai cittadini che fino al 27 ottobre 2024 sarà possibile presentare osservazioni alle risposte di Snam nell’ambito della procedura per il trasferimento del rigassificatore da Piombino a Savona.

L’azienda ha presentato i documenti con le risposte alle prime osservazioni dei privati, delle associazioni e dei Comuni (Savona, Quiliano e Bergeggi): “Il presente documento fornisce le risposte alle richieste di chiarimento ed osservazioni pervenute dal pubblico e dagli enti non direttamente coinvolti nella Conferenza dei Servizi”, spiega Snam.

Snam, nel frattempo, dovrà rispondere al ministero che aveva chiesto delle precisazioni. Per fare questo aveva chiesto la proroga del tempo previsto a 120 giorni, poi concessa.

Il tema è terreno di scontro tra centrosinistra e centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Da un lato Andrea Orlando sostiene che a “firmare per il trasferimento a Vado Ligure è stato il governo attuale”, dall’altro Marco Bucci ed Edoardo Rixi dicono che “a firmare per lo spostamento della Golar Tundra dopo 3 anni è stato Orlando quando era ministro del lavoro”. Sia Orlando che Bucci (“deve restare a Piombino”) si dichiarano contrari all’impianto al largo della costa di Savona e Vado. Ieri l’annuncio del governatore toscano Eurgenio Giani che ha ricordato che “tra un anno e mezzo la nae andrà via dal porto toscano”.