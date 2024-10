Rigassificatore, Arboscello (PD): “A volerlo a Vado è solo il centrodestra prima con Toti e ora con Bucci. Il PD da sempre contrario”

Vado Ligure. “Cosa non torna al viceministro Rixi delle parole del presidente Giani il quale ha detto con chiarezza che tutto il centrodestra ha sostenuto il trasferimento a Vado, proposto da Toti, del rigassificatore, nel silenzio complice dell’epoca di Bucci e Rixi. Un’ipotesi mai presa in considerazione prima da nessuno, visto che la Liguria ospita già un rigassificatore in provincia di Spezia”. Così il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Roberto Arboscello in replica a Rixi.

“Cosa non è chiaro a Rixi? Dobbiamo spiegarglielo con i disegnini? È palese il tentativo di ribaltare la realtà delle cose. Il Partito Democratico a tutti livelli fin dall’inizio ha espresso sempre con chiarezza e senza alcuna esitazione la sua contrarietà al rigassificatore”.

“Se c’è qualcuno che lo vuole è chiaro a tutti che è il centrodestra con Toti e ora con Bucci, che sta tentando un’operazione di maquillage elettorale che sfiora solo il ridicolo e a cui nessuno può credere, visto che il sindaco di Genova si candidata in piena continuità con Toti e lo dimostrano i candidati che fanno parte della sua lista”.