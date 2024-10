Repetita Iuvant

Lo so, lo so: avevo promesso che sarei tornata con più costanza e non ho mantenuto la parola. Avete ragione, sono pessima.

Facciamo che vi prometto che non vi faccio più promesse così torno in pace con la mia coscienza e passiamo oltre.

Dunque.. ci eravamo lasciati con la seconda edizione di “Piccole Cose che stanno per esplodere”: le esplosioni ci sono state, si sono fatte sentire e hanno creato cerchi d’acqua concentrici sempre più grandi che hanno prodotto conseguenze meravigliose.

Infatti, eccomi qua per raccontarvi di un nuovo evento organizzato dal meraviglioso Echollective che avrà luogo durante uno dei miei appuntamenti preferiti sul territorio valbormidese, la Festa del Tartufo di Millesimo, all’interno di uno dei luoghi a me più cari, il Castello del Carretto.

Dal 4 al 6 ottobre, all’interno delle mura di questo monumento, sarà possibile immergersi in un’atmosfera carica di cultura, musica e mille altre sfumature imperdibili.

Ecco le informazioni sulla seconda edizione di “Small Town” attraverso le parole degli organizzatori:

“La rassegna nasce dalle idee e dalla passione di dieci giovani del territorio e dell’associazione da loro creata, Echollective. L’obiettivo del collettivo è la promozione della cultura e di una socialità alternativa sul territorio locale.

L’evento, che si terrà in occasione della prestigiosa Festa Nazionale del Tartufo, si pone in continuità con la mostra dell’anno precedente, cercando di porre maggiore attenzione alle dinamiche relazionali nelle aree rurali e provinciali, l’importante legame che unisce esseri umani e luoghi nei piccoli centri. L’ambiguità che caratterizza i rapporti tra abitanti e natura – aggregazione e connessione da una parte, proverbiale isolamento dall’altra – offre un’importante opportunità per riflettere su come quest’ultima modella e influenza le relazioni interpersonali e comunitarie.

I visitatori avranno l’opportunità di diventare parte integrante di questa esposizione, invitati a votare le opere che più preferiscono e più hanno loro colpito: alla fine dell’evento verranno assegnati due premi per le opere più votate. Sarà inoltre possibile godere del beer garden nel cortile interno del Castello, fruibile appositamente per l’occasione: una zona pensata per sviluppare riflessioni e condividere pensieri, ascoltare buona musica e godersi laboratori e giochi.

“Small Town” rappresenta un’occasione straordinaria per esaltare e sostenere il potenziale creativo delle giovani menti che contribuiscono alla crescita culturale del territorio”.

Insomma, l’unica scelta possibile è di cancellare gli impegni precedentemente presi per un viaggio nella cultura circondati da cose belle e belle persone, a Millesimo, da venerdì 4 a domenica 6 ottobre.

Non ve ne pentirete.. e questa promessa vi assicuro che verrà mantenuta oltre le vostre aspettative.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli