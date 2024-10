Regione, oltre mille famiglie beneficiarie dei bonus badanti e baby sitter: pubblicata la graduatoria

Regione. Via libera all’erogazione di 850 bonus badanti (per 6 milioni di euro) e 238 bonus babysitter (per 1 milione di euro) a favore di 1087 famiglie liguri con i 7 milioni di euro stanzati per il 2024. Sul sito di Filse è stata pubblicata la graduatoria delle domande ammesse alla misura, che Regione rinnova da alcuni anni per rimborsare le spese, correttamente rendicontate, per l’assunzione di badanti e/o babysitter sostenute dal 1° gennaio scorso.

“Grazie ai bonus abbiamo lasciato 7 milioni di euro nelle tasche delle famiglie beneficiarie – afferma l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Raul Giampedrone – sostenendole nell’accudimento delle persone più fragili quindi dei bambini e degli anziani non autosufficienti o disabili non ricoverati in strutture. Non solo: questa misura centra anche un altro obiettivo, perchè consente ai genitori, in particolare alle mamme, di proseguire o intraprendere un’attività lavorativa o percorsi di formazione professionale o di istruzione. Vogliamo proseguire su questa strada, impegnandoci ancora di più per non lasciare indietro nessuno come abbiamo fatto finora: penso, ad esempio, alle 3500 famiglie che per la prima volta quest’anno hanno mandato i figli piccoli all’asilo gratuitamente grazie ai voucher della Regione. Azioni concrete, mai realizzate prima e di cui sono orgoglioso”.

Il valore del bonus è pari a 350 euro mensili per l’assunzione di una babysitter; il bonus badanti è pari a 600 euro mensili per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza e a 250 euro mensili per coloro che già percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.