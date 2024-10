Regionali, visita di Cangiano (Pd) a Cairo: “Battaglia comune di Albenga e Valbormida per i due ospedali”

Cairo Montenotte. Visita alla città di Cairo Montenotte per Giorgio Cangiano, il candidato alle regionali ingauno del Pd in quota Andrea Orlando che nella giornata di ieri, 23 ottobre, ha concluso il suo tour elettorale in Val Bormida al fianco di Manuela Benzi.

“Sono molto contento di essere a Cairo perché credo che ci sia un forte legame tra la posizione di Cairo e l’Albenganese per quanto riguarda la sanità – commenta l’ex sindaco della città di ponente – Purtroppo è ben chiaro che l’amministrazione Toti in questi nove anni ha abbandonato alcuni territori, la provincia Savona sicuramente, in particolare queste due aree. E credo che il legame con la candidatura che sto portando avanti insieme anche a Manuela Benzi sia proprio basato su questo”.

“C’è la volontà di far sì che ospedali che prima comunque erano funzionanti possano tornare a esserlo. Abbiamo bisogno quantomeno di punti di primo intervento aperti H24 perché c’è un’esigenza necessaria per i cittadini, dobbiamo puntare sulla sanità pubblica e non su quella privata, soltanto il pubblico può dare delle risposte che il privato non può dare per la logica del profitto. La volontà è quella di cercare di avvicinare la Regione ai territori facendo incontri con i cittadini, cercando di avere la disponibilità da parte degli uffici regionali di occuparsi dei temi veri che ci interessano. Il mio obiettivo, in caso di elezione, sarà proprio questo: rappresentare tutto il savonese con determinazione, concretezza e voglia dettata anche da un forte buonsenso, per dare una risposta reale ai problemi della cittadinanza”, conclude Giorgio Cangiano.