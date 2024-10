Savona. “Fra 5 giorni terminerà la campagna elettorale. Oggi l’argomento è decisamente più spinoso: il rigassificatore. Sul tema, oltre a non aver detto tutto, son state dette troppe bugie per di guadagnare consenso. Uno dei firmatari del documento portato in consiglio dei Ministri è Andrea Orlando. Si, proprio lui, proprio il candidato del Partito democratico in queste elezioni”. Lo dichiara Angelo Vaccarezza, candidato consigliere regionale alle elezioni del 27 e 28 ottobre.

“Trascrivo una piccola parte del documento siglato a Roma: ‘L’incremento della capacità di rigassificazione nazionale,la realizzazione delle nuove unità galleggianti,di stoccaggio e rigassificazione,nonché connesse infrastrutture,costituiscono interventi di pubblica utilità,indifferibili e urgenti’. Pensate che in Regione, il Partito Democratico, specialmente il capogruppo del PD, stracciandosi le vesti, ha più volte detto che questa politica, è una politica fallimentare, e questi impianti sono inutili, ma soprattutto che sono pericolosi. Un consiglio: si mettano d’accordo con il loro candidato che lo ha portato in Consiglio dei Ministri”.

“Hanno sempre detto NO, ma nel loro programma politico la possibilità di spostamento dell’impianto era stata ventilata a fronte di una sorta di compensazione economica. Non mi invento nulla, e se leggete ‘Il Paese che vogliamo’ il programma del PD del 2022, troverete tutto nero su bianco. Con la vittoria di Bucci nulla di tutto questo non vedrà la luce. Domani vi racconterò dei provvedimenti, approvati e non in Consiglio Regionale, sui quali il Partito Democratico ci ha costruito, una campagna elettorale: con menzogne genovesi, un rigassificatore romano e dei soldi stanziati, a livello di programma ma sempre dal Partito Democratico”, conclude.