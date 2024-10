Savona. “La puntata meno sei del Consigliere regionale Angelo Vaccarezza vuol essere, oltre che un augurio di buon fine settimana in attesa delle puntate successive che toccheranno temi caldi del territorio, (come ad esempio il rigassificatore), uno sprone nei confronti di tutti i candidati: ‘impegnamoci tutti a far si che chi vincerà queste elezioni, mantenga quanto promesso durante la campagna elettorale'”.

Lo dichiara Angelo Vaccarezza, candidato consigliere regionale alle elezioni del 27 e 28 ottobre.

Conclude poi con un invito: “Tutti coloro che andranno a votare devono ricordare di avere la tessera elettorale, che spesso, a ridosso del giorno delle elezioni, non si trova; ricordatevi di cercarla ed eventualmente richiederla per tempo. Siate voi, con una matita in mano, gli artefici del destino politico della nostra Liguria”.