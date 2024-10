Savona. Come annunciato ieri, il candidato consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza ha dato il via oggi ad una “una mini rubrica per scandire il tempo che ci divide dal giorno delle elezioni del 27 al 28 ottobre. Dieci tappe, ciascuna con un argomento, un ricordo di cose che evidentemente qualcuno ha dimenticato e magari qualche ragionamento in prospettiva”.

L’argomento di oggi è il carcere di Sant’Agostino: “Ho letto tante cose: persone che hanno ricette, prendono impegni, faranno, leveranno, dicono che è tutto pronto. Vorrei ricordare a coloro che se lo dimenticano come siamo arrivati alla situazione attuale. Qui davanti a me ho casualmente il decreto ministeriale che il 28 dicembre del 2015 è stato approvato dal Consiglio dei Ministeri. Decreto ministeriale a firma di tal Andrea Orlando, ministro di grazie e giustizia. Sì, quell’Andrea Orlando che oggi è candidato presidente per il centrosinistra, quell’Andrea Orlando che noi conosciamo per aver chiuso svariati tribunali della nostra regione, tra cui quello di Albenga. Colui che ha anche firmato il decreto per chiudere il carcere di Savona. Fin qua tutto bene, perché il carcere di Savona era vergognoso, quindi bisognava chiuderlo. Ma contemporaneamente bisognava individuare un luogo dove farne un altro e finanziare la costruzione dell’altro carcere”.

“In effetti così avvenne. Fu individuata un’area, quella di Passeggi, all’interno della quale furono fatti dei carotaggi, spesi dei soldi, anche tanti soldi. Se andate sul web e digitate ‘Passeggi’ vedrete che ci fu anche un po’ di polemica e anche qualche indagine, anche qualche avviso di garanzia. Tutto finì poi in nulla ma si concretò che quei soldi erano stati spesi male e inutilmente. Ma cosa succede? Succede che pochi anni dopo qualcuno commenta: ‘E’ una notizia che mi sorprende e preoccupa perché il governo non mantiene un impegno assoluto nei confronti della nostra città”. Sapete chi ha detto queste frasi? Federico Berruti, sindaco del PD della città di Savona nei confronti del ministro di grazia e giustizia del PD Orlando che aveva definanziato, tolto i soldi per costruire il nuovo carcere a Savona”.

“Ma vi aggiungo ancora qualcosa, è un’altra dichiarazione. Tutte le fonti che io vi cito sono fonti ritrovabili facilmente sul web, in questo caso è un articolo di Repubblica. Invece questa dichiarazione è fatta dall’assessore Sorgini, assessore di centrosinistra della giunta Berruti, che dice che ha sentito personalmente il Ministro Orlando, il quale ha comunicato che non ci sono le risorse sufficienti per costruire il penitenziario a Passeggi (probabilmente avevano sbagliato il luogo e i carotaggi lo hanno dimostrato) ma ci sono quelle per costruirlo in Val Bormina, nell’area ex Acna di Cengio. Cengio che come voi sapete oggi non solo non ha carcere ma non ha nemmeno un progetto né i fondi istanziati”.

“Ora, è davvero utile per la nostra terra fidarci di chi, quando ne ha avuto la possibilità, ha reso la provincia di Savona l’unica provincia d’Italia con un tribunale e senza un carcere? Io se fossi voi ci penserei bene. O, come ho scritto nel mio pieghevole che potete trovare in giro fra la nostra provincia, io li lascerei perdere”.