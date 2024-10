Regionali, Vaccarezza (FI): “Conte a Palazzo Sisto per evento elettorale? Da Agcom mi aspetto stesse attenzioni riservate al cdx”

Provincia. “Tutto sbagliato, tutto da rifare. Era già tutto pronto, ma le polemiche dell’Agcom sull’utilizzo della sala della provincia di Savona per un evento istituzionale con due Ministri del nostro Governo mi ha spinto a cambiare la programmazione. Quindi il segretario del Pd Davide Natale, consigliere regionale uscente ha scatenato una polemica contro la Provincia per l’uso improprio, a suo dire della sala della Provincia”. Lo dichiara, in una nota, Angelo Vaccarezza, candidato forzista alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Peccato – spiega – che oggi Giuseppe Conte, non Ministro, non Sottosegretario ma semplice parlamentare, sia entrato a Palazzo Sisto, sede del Comune di Savona, per un evento elettorale. Chissà se l’Agcom, così attenta a quel che facciamo noi, oggi sarà altrettanto solerte nel chiedere delucidazioni sull’utilizzo della Sala Rossa per l’evento elettorale di ieri (giovedì 24 ottobre, ndr)”.

“Qui mi pare sia in vigore il detto per cui la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici. Due pesi e due misure. Da loro, funziona così. Lasciamoli Perdere”.