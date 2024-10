Regionali, Tezel (UDC): “La sicurezza al primo posto”

Garlenda. “In vista delle prossime elezioni regionali, l’UDC della provincia di Savona, sottolineo l’importanza della sicurezza come priorità assoluta per il nostro territorio. È fondamentale avviare una riforma delle polizie locali, sempre più impegnate nel contrasto alla microcriminalità”. Lo dichiara il candidato dell’UDC alla carica di consigliere regionale Luigi Tezel.

“Proponiamo una serie di interventi mirati, tra cui incentivi economici per le forze di polizia locale, al fine di potenziare le risorse e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. Il nostro impegno è costante per migliorare la qualità del lavoro degli agenti di polizia locale, e abbiamo già avviato importanti iniziative mirate all’implementazione di progetti obiettivo che valorizzano il loro operato. Queste misure non solo si traducono in un incremento salariale per il personale coinvolto, ma rappresentano anche un riconoscimento della dedizione e del lavoro svolto oltre l’orario di servizio”, aggiunge.

“Investire nella professionalità e nel benessere degli agenti è fondamentale per garantire una maggiore efficienza e sicurezza nella nostra comunità. Inoltre, è necessario un accesso a una banca dati comune, fondamentale per facilitare il coordinamento tra i diversi corpi di polizia e migliorare l’efficacia delle operazioni di sicurezza. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di incentivare i miglioramenti logistici dei comandi, per garantire strutture più efficienti e moderne. Vogliamo promuovere e sostenere le associazioni di Polizia Locale tra più comuni, che favoriscono servizi di pronto intervento efficienti e un controllo capillare del territorio. Al contempo, è essenziale implementare strategie che permettano un risparmio di spese burocratiche, ottimizzando le risorse disponibili e aumentando l’efficienza operativa”, sottolinea Tezel.

“Tutte queste misure non solo mirano a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, ma anche a garantire maggiore tranquillità per i cittadini della provincia di Savona. La sicurezza è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti. Per una provincia più sicura e protetta, chiedo il vostro sostegno. Scegliete Luigi Tezel e l’UDC”, conclude.