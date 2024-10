Regionali, Tajani a Savona: “Bucci candidato giusto, ambizione di Forza Italia è essere il muro portante del centrodestra in Liguria”

Savona. “Faccio prima ad andare da Torino a Parigi che venire a Savona“. Esordisce così il presidente di Forza Italia Antonio Tajani ospite nel palazzo della Provincia a Savona nell’ambito di un “incontro istituzionale” per la firma del patto sulle infrastrutture.

“E’ un patto che entra nel vivo di uno dei problemi fondamentali della regione, turistica, industriale, con tanti porti. Farò di tutto che quello che firmiamo oggi possa trasformarsi in realtà in questa stagione che guarda al futuro. Un cambiamento c’è stato”, prosegue.

Oltre a Tajani, presenti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la parlamentare europea Letizia Moratti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, il sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione Marco Bucci. Assente il primo cittadino di Savona Marco Russo e non è mancata la stilettata di Bucci: “Manca un solo sindaco qui” (e la replica di Russo).

Nel documento firmato sono inserite le opere e gli interventi da realizzare. Tra questi: completamento dell’Aurelia bis, raddoppio della linea ferroviaria tra Finale e Andora, variante Aurelia per Capo Noli, Alassio-Andora e Vado Ligure-Albenga.

Dopo poco Tajani ribadisce che il nome del candidato presidente è quello giusto: “Anche quando parla di problemi territoriali dimostra concretezza che altri non hanno. Abbiamo fatto la scelta più giusta che potessimo fare e i sondaggi lo dimostrano. Non è il sindaco di Genova, è il presidente della Regione Liguria”.

Non manca un riferimento al ruolo di Forza Italia all’interno del centrodestra in Liguria: “Leggendo i sondaggi di oggi sono molto fiero anche come segretario di Forza Italia. Saremo il perno di una coalizione che deve poter continuare a dare risposte concrete. Dobbiamo occupare lo spazio in mezzo a Giorgia Meloni e Elly Schlein. L’elettore moderato che guarda anche a sinistra trova secondo me più rassicurante Bucci. Dovete essere la forza centrale – prosegue rivolgendosi ai presenti in sala consiliare -, che è più di essere di centro. Noi abbiamo l’ambizione di essre il muro portante del centrodestra“.

Per Tajani sono due le priorità per la Liguria: “Adesso bisogna portare a compimento alcune fondamentali iniziative: una è quella che riguarda le infrastrutture e della sanità. Si può cambiare passo grazie alla concretezza che contraddistingue il sindaco Bucci e presidente della Regione Liguria tra qualche giorno”.

Al centro anche i programmi europei: “E’ importante anche fare in modo che questa regione possa sempre di più usufruire di ciò che l’Europa mette a disposizione. Adesso c’è il Pnrr e bisogna fare uno sforzo aggiuntivo. Una delle deleghe dei futuri assessori dovrà riguardare le politiche comunitarie e non dovrà essere secondaria”.