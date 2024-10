Regionali, sanità in Valbormida: giovedì 17 ottobre incontro a Cairo con Marina Sereni e Roberto Arboscello

Cairo Montenotte. Giovedì 17 ottobre alle ore 21, presso la sala conferenze S.O.M.S. di Cairo Montenotte (Via Fratelli Francia 12), si terrà un importante incontro pubblico sulla sanità in Valbormida. Saranno presenti Roberto Arboscello, Consigliere regionale, e Marina Sereni, responsabile Salute nella Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

“Dopo la visita di Andrea Orlando, questo appuntamento rappresenta un segnale forte dell’attenzione che il Partito Democratico, a tutti i livelli, riserva a questo territorio e alle sue esigenze sanitarie”, scrive il candidato alla carica di consigliere regionale del PD Roberto Arboscello.

“Il PD, attraverso l’impegno costante dei suoi rappresentanti locali e nazionali, ha messo in evidenza l’importanza di garantire un sistema sanitario equo ed efficiente ai cittadini della Valbormida. Roberto Arboscello ha lavorato in questi anni in prima linea per promuovere queste istanze, portando la questione all’attenzione dei massimi vertici del Partito. Tra i temi fondamentali, ai quali dare seguito, ci sono le proposte per il casello autostradale dedicato all’Ospedale San Paolo di Savona e il riconoscimento dell’Ospedale di Cairo Montenotte come presidio in area disagiata, in linea con il decreto Balduzzi”, aggiunge.

“L’incontro di giovedì sarà un’occasione cruciale per presentare le progettualità sviluppate e per confrontarsi sulle strategie da adottare per migliorare i servizi sanitari nel territorio”, conclude.